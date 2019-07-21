У Запоріжжі зіпсували понад 500 бюлетенів до виборів ранок

Члени окружної виборчої комісії на окрузі №76 у Запоріжжі зіпсували півтисячі бюлетенів, поставивши штамп «вибув» навпроти не того кандидата в нардепи. Про це повідомляє громадянська організація “ОПОРА”.

Так, у 06:30 Держслужба спецзв’язку доставила на ділянку з ЦВК відсутні бюлетені.

Попередньо, отриманих на бюлетенях члени ДВК поставили штамп «вибув» напроти кандидата-самовисуванця Василя Полюсова, з-за чого документи були зіпсовані.

Відзначається, що виявилися непридатними 557 бюлетенів. Після того, як на дільницю привезли нові 558 бюлетенів, члени ДВК почали їх проштамповывать.