Справжнє диво: на Херсонщині маленька дівчинка випала з вікна 4 поверху і залишилася жива

У Херсонській області п’ятирічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Дитина дивом вижив, у юної Олександри лікарі діагностували компресійний пошкодження поперекового відділу хребта, садна і забиті місця, але обійшлося без серйозних травм внутрішніх органів.

Події розгорталися за вже звичним для літа сценарієм: вікно в кімнаті було відкритим, а діти на кілька хвилин залишилися без нагляду. На віконній рамі була встановлена антимоскітна сітка, яка легко піддалася під вагою дитини і разом з ним випала назовні. Врятувало дівчинку лише те, що вона впала не на асфальт, а в густу траву, повідомляє ТСН.

Дівчинці доведеться провести місяць у обласній лікарні. Лікарі кажуть, що, можливо, наслідки падіння ще проявляться, не виключено, що буде відчуватися біль в нижніх відділах хребта. Тим не менше, в порівнянні з загрожувала дівчинці небезпекою порятунок називають дивом.