«Лякає і понтується»: однокурсник Путіна розповів про його плани по Україні

Російський президент Володимир Путін, незважаючи на постійні погрози, не здатний вести велику війну ні в Україні, ні в світі.

Збройні сили РФ створені тільки для залякування і понтів і не витримають масової загибелі військовослужбовців. Таку думку в інтерв’ю висловив колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

«Путін – гопник, а в психології гопника важливі понти. Для цього і створена російська армія. Путін застосовував її проти Грузії і України, коли у них фактично не було ніякої армії. В Сирію послав авіацію, розраховуючи, що ніхто за нею не буде стріляти. Але перший же постріл турецького літака – і немає російського Су-24», – нагадав він.

За словами Швеця, путінська армія хороша, поки за нею ніхто не стріляє. А ось витримати бойові дії, які загрожують масовою загибеллю, вона нездатна.

«Регулярна армія слабка, а кількість генетичного сміття у вигляді найманців у Путіна обмежена. До того ж він зрозумів, що санкції США і ЄС – це серйозно, а нова агресія може тільки посилити їх. Тому Путін не стане нападати на Україну, а буде підривати її зсередини через корупцію. Головною ударною силою спецоперації є Віктор Медведчук, агент ФСБ Соколовський», – запевнив він.