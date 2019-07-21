Ветеран АТО покінчив з собою на Волині: подробиці трагедії

У місті Нововолинськ в будинку знайшли повішеним ветерана АТО Ігоря Тильного.
За даними поліції, пригода кваліфікують як самогубство.
У 31-річного чоловіка знайшли передсмертну записку, в якій він просив нікого не звинувачувати у скоєному. Відомо, що перед цим у чоловіка виник конфлікт з дружиною і він почав вживати спиртні напої.
Як зазначив начальник Нововолинского відділення поліції, місцевий житель Ігор Тильний повісився на дверній ручці за допомогою шматок мотузки, в будинку, де проживають батьки. Родичів в цей час не було вдома.
Також відзначають, що чоловік у 2014 році брав участь в АТО на Сході України.
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