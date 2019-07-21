З-за небезпеки обстрілу виборчі дільниці не відкриються в деяких прифронтових селах Донецької області

В деяких селах на лінії зіткнення, де вдалося провести президентські вибори, парламентських не буде.

Про це йдеться в сюжеті Данила Солодова для ТСН.

Наприклад, у селищі Чермалик в Донецькій області, де живуть більше тисячі виборців. У військово-цивільної адміністрації запевняють: крок вимушений. Виборча дільниця не відкриють, бо небезпечно — тиждень тому від ворожого обстрілу на власному подвір’ї загинув 49-річний чоловік. «Поранення були складні, важкі», — каже сестра загиблого Євгена Гаджі.

Проголосувати жителям Чермалыка пропонували в сусідніх селах, до найближчого з яких їхати 11 кілометрів. Але до того треба було змінити місце голосування у Волновасі — це майже 5 годин дороги. При тому, що громадський транспорт туди не ходить роками, тому що перевізникам це просто не вигідно.

Знімати приватний транспорт дорого, до того ж у селі живуть переважно літні люди без особливого достатку. Люди обурюються, бо вважають, що їм могли б виділити хоча б один автобус, але чиновники наполягають, що таке не передбачено