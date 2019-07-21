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Поїхав в «ДНР»: з’явилися подробиці про загадково вбитого на Донбасі американця

21.07.2019

Терористи «ДНР» дали дозвіл на перепоховання тіла американця Вільяма Рейлі, який поїхав воювати на стороні проросійських окупантів на Донбасі.

Його могила була знайдена в Шахтарську Донецької області ще в 2018 році, повідомив в Twitter журналіст Денис Казанський.

«Бойовики дали дозвіл батькам на ексгумацію та перепоховання тіла в США», – уточнив він.

Згідно з інформацією в «документі» окупантів, Рейлі буде похований в р. Саутфилд в штаті Мічиган.

Він зник після того, як в травні 2015 року він, перебуваючи в Москві, познайомився з Михайлом Полынковым, який займається вербуванням і відправкою на Донбас російських найманців.

З російської столиці Рейлі поїхав у Ростов, де у нього вкрали всі гроші. З Ростова він повинен був їхати в «ДНР», але зв’язок з ним обірвався.

Батьки Вільяма намагалися зв’язатися з Полынковым, але той дав зрозуміти, що американець нібито був заарештований російськими спецслужбами.

Знайти живим Рейлі так і не вдалося – його могилу виявили в Шахтарську. Вона була датована 2015 роком, тобто незабаром після того, як він зник у Ростові.

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