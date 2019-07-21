Головний «Слуга народу» прийшов голосувати, на нього «накинулася» пенсіонерка

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков прийшов на виборчу дільницю, щоб проголосувати на дострокових виборах Верховної Ради.

На вулиці Разумкова оточили журналісти. На питання, що він робив вранці, перший номер у списку партії відповів, що «прокинувся, діти побачили тата, ну і добре, і я приїхав до вас, голосувати».

Разумков пройшов у приміщення дільниці в супроводі безлічі камер. Він узяв бюлетень і відправився з ним в кабіну для голосування, потім опустиль бюлетень в урну. Після у нього сталася невелика сутичка з жінкою пенсійного віку, яка також прийшла голосувати. «Вибори — це не гра», — заявила вона Разумкову.