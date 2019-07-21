«Л/ДНР» невдало атакували ЗСУ на Донбасі: у ворога шість поранених

В суботу, 20 липня, на Донбасі, в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації поранені двоє українських військових.

В цілому, терористи 26 разів порушили режим припинення вогню, з яких 12 раз застосували заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Також противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріл велися в районі населених пунктів Гранітне, Лебединське, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка, Водяне, Богданівка, Харчовик, Мар’їнка, Щастя, Артем, Новолуганское, Луганське, Попасна, Новоолександрівка, Катеринівка та Новозвановка.

«На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостями. За даними розвідки, 20 липня шістьох окупантів поранили», – сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 21 липня, обстрілів не зафіксовано.