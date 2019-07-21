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За порядком на парламентських виборах вперше буде стежити авіація

21.07.2019

Спецпідрозділи авіапідтримки парку Міністерства внутрішніх справ вперше увійшли до складу зведених загонів МВС, щоб стежити за порядком під час проведення парламентських виборів.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП.

Правоохоронців хочуть перевозити літаками на місця подій, щоб витрачати мінімум часу.

За словами першого заступника голови ГУНП Сергія Ярового, загони авіапідтримки будуть перевозити особовий склад до місця події за мінімум часу.

В цілому вибори охоронятимуть співробітники Нацполиции, Нацгвардії, рятувальники та прикордонники.

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