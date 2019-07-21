У Чорнобильській зоні відчуження перевіряють присутність російських військ

Новостворена спеціальна бригада Збройних сил України на кордоні з Білоруссю і білоруське Міноборони прокоментували повідомлення в соціальних мережах про нібито російські війська в Чорнобильській зон відчуження.

20 липня спецбригада ЗСУ на своїй сторінці в Facebook написала, що інформація донесена до командування всіх рівнів і перевіряється.

“У разі підтвердження 61 окрема піхотна єгерська бригада готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці білорусько-українського кордону і дати гідну відсіч агресору”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше міністерство оборони Білорусі в своєму каналі в Telegram повідомило, що повідомлення про російські війська на кордоні з Україною не відповідають дійсності.