Вибори Ради: як йде голосування в України

У неділю, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Комітет виборців України повідомив про перші факти порушення на парламентських виборах, зокрема, щодо незаконної агітації і проблем в роботі комісій.

У Києві дільничні виборчі комісії працюють у штатному режимі.

У Корюківському районі Чернігівщини дві виборчі дільниці почали роботу із запізненням, а ще дві досі не відкрилися через суперечки старого і нового складу виборчих комісій. Згодом дві дільниці – у селищі Холми та селі Козилівці – відкрилися. Станом на 9:50 залишалися невідкритими дві дільниці (с. Жукля та смт Холми).

У Тернопільській області дві дільниці відкрилися із незначним запізненням.

На Миколаївщині дільничні виборчі комісії 128 виборчого округу працюють з печатками, заклеєними скотчем.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор побажав українцям зробити успішний вибір та наголосив, що Штати очікують мирних, вільних і чесних виборів у Верховну Раду.

У поліції повідомили, що станом на 9:00 не відкрилося вісім виборчих дільниць, 16 дільниць відкрито із запізненням. Всі виборчі дільниці перебувають під охороною, також вчора до несення служби в регіонах залучено резерви – зведену групу авіапідтримки.

На Миколаївщині спостерігачі зафіксували перші порушення під час виборів – обласний центр заклеєний свіжою рекламою однієї з партій, комісії починають свої засідання раніше призначеного законом часу, у кабінках темно.

На Дніпропетровщині запрацювали усі виборчі дільниці, крім однієї – у Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Відкриття виборчої дільниці № 121676 заплановано о 9:00 у зв’язку із заміною бюлетенів.

У Китаї сьогодні відкрилось три виборчі закордонні дільниці: в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу.

У Австралії, де першою відкрилася виборча дільниця, на виборах до Верховної Ради вже проголосувало 40 українців.

В Україні о 8.00 ранку відкрилися виборчі дільниці.

Ще до початку голосування на одній з дільничних комісій у Донецькій області поліція виявила першу спробу фальсифікації виборів. У м. Бахмут, де розташована 624-та ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії і зняв Олександра Онищенка з кандидатів у депутати на дострокових виборах 21 липня.

Свій вибір зробив лідер Радикальної партії Олег Ляшко — він прийшов на дільницю разом з дружиною.

Проголосувала лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко.

Вона закликала зробити вибір «не емоційний, а серцем і розумом».

«Часу на помилки не залишилося. Я би хотіла, щоби всі голосували з відчуттям, що в України немає зайвих років, немає часу на експерименти», — заявила Тимошенко.

Проголосувала голова штабу партії Голос Юлія Клименко.

Голосування триватиме з 8 до 20 години, на закордонних виборчих дільницях проводитиметься за місцевим часом країни перебування.

Громадяни, які голосують за виборчою адресою, отримають два бюлетені — блакитно-сірого кольору зі списком партій та пісочного кольору з переліком кандидатів-мажоритарників округу.

Тим виборцям, які тимчасово змінили місце голосування, видаватимуть тільки один бюлетень — для голосування за партії.

280 тисяч 922 українців скористалися тимчасовою зміною місця голосування.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 102 виборчі дільниці.

Водночас, згідно з рішенням ЦВК, у низці округів Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму позачергові парламентські вибори не організовуються і не проводяться.

Затверджений Центрвиборчкомом загальний кошторис проведення позачергових виборів до Верховної Ради становить понад 1,9 млрд гривень.

Планується, що безпеку виборців під час голосування забезпечуватимуть понад 130 тисяч правоохоронців.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день з дня такого голосування.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.

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