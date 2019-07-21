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Вибори Ради: як йде голосування в України

21.07.2019

У неділю, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Комітет виборців України повідомив про перші факти порушення на парламентських виборах, зокрема, щодо незаконної агітації і проблем в роботі комісій.

У Києві дільничні виборчі комісії працюють у штатному режимі.

У Корюківському районі Чернігівщини дві виборчі дільниці почали роботу із запізненням, а ще дві досі не відкрилися через суперечки старого і нового складу виборчих комісій. Згодом дві дільниці – у селищі Холми та селі Козилівці – відкрилися. Станом на 9:50 залишалися невідкритими дві дільниці (с. Жукля та смт Холми).

У Тернопільській області дві дільниці відкрилися із незначним запізненням.

На Миколаївщині дільничні виборчі комісії 128 виборчого округу працюють з печатками, заклеєними скотчем.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор побажав українцям зробити успішний вибір та наголосив, що Штати очікують мирних, вільних і чесних виборів у Верховну Раду.

У поліції повідомили, що станом на 9:00 не відкрилося вісім виборчих дільниць, 16 дільниць відкрито із запізненням. Всі виборчі дільниці перебувають під охороною, також вчора до несення служби в регіонах залучено резерви – зведену групу авіапідтримки.

На Миколаївщині спостерігачі зафіксували перші порушення під час виборів – обласний центр заклеєний свіжою рекламою однієї з партій, комісії починають свої засідання раніше призначеного законом часу, у кабінках темно.

На Дніпропетровщині запрацювали усі виборчі дільниці, крім однієї – у Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Відкриття виборчої дільниці № 121676 заплановано о 9:00 у зв’язку із заміною бюлетенів.

У Китаї сьогодні відкрилось три виборчі закордонні дільниці: в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу.

У Австралії, де першою відкрилася виборча дільниця, на виборах до Верховної Ради вже проголосувало 40 українців.

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В Україні о 8.00 ранку відкрилися виборчі дільниці.

Ще до початку голосування на одній з дільничних комісій у Донецькій області поліція виявила першу спробу фальсифікації виборів. У м. Бахмут, де розташована 624-та ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування.

Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії і зняв Олександра Онищенка з кандидатів у депутати на дострокових виборах 21 липня.

Свій вибір зробив лідер Радикальної партії Олег Ляшко — він прийшов на дільницю разом з дружиною.

Проголосувала лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко.

Вона закликала зробити вибір «не емоційний, а серцем і розумом».

«Часу на помилки не залишилося. Я би хотіла, щоби всі голосували з відчуттям, що в України немає зайвих років, немає часу на експерименти», — заявила Тимошенко.

Проголосувала голова штабу партії Голос Юлія Клименко.

Голосування триватиме з 8 до 20 години, на закордонних виборчих дільницях проводитиметься за місцевим часом країни перебування.

Громадяни, які голосують за виборчою адресою, отримають два бюлетені — блакитно-сірого кольору зі списком партій та пісочного кольору з переліком кандидатів-мажоритарників округу.

Тим виборцям, які тимчасово змінили місце голосування, видаватимуть тільки один бюлетень — для голосування за партії.

280 тисяч 922 українців скористалися тимчасовою зміною місця голосування.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 102 виборчі дільниці.

Водночас, згідно з рішенням ЦВК, у низці округів Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму позачергові парламентські вибори не організовуються і не проводяться.

Затверджений Центрвиборчкомом загальний кошторис проведення позачергових виборів до Верховної Ради становить понад 1,9 млрд гривень.

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Планується, що безпеку виборців під час голосування забезпечуватимуть понад 130 тисяч правоохоронців.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день з дня такого голосування.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.

 

 

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