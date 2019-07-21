У Луцьку прокурор намагався втекти з місця п’яного ДТП

В ніч на 20 липня у Луцьку сталося ДТП з участю прокурора, який перебував за кермом автомобіля BMW.

За даними місцевої преси, його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати інше авто, але на повороті вилетів на узбіччя, де зіткнувся з огорожею газової магістралі.

За словами очевидців, з його автомобіля вийшло 7 жінок. Щоб приховувати, кому належить машина, прокурор почав зривати номерні знаки, а коли побачив людей на місці подій, почав тікати. Як розповіли люди, через 15 хвилин приїхав брат прокурора і став стверджувати, що саме він був за кермом авто. Проте свідки стверджують, що саме прокурор був за кермом авто, яке потрапило в ДТП.