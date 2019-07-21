Саакашвілі: Зеленський подзвонив мені о сьомій ранку, розбудив. Сказав, що в дві години дня поверне мені громадянство. І повернув хвилина в хвилину

Президент України Володимир Зеленський виявився вкрай пунктуальним у ситуації з поверненням українського громадянства Михайлу Саакашвілі. Про це колишній президент Грузії і екс-голова Одеської обласної державної адміністрації розповів в інтерв’ю «Цензор.НЕМАЄ», яке опубліковано 18 липня.

«Подзвонив мені о сьомій ранку, розбудив і каже: я тобі в дві години поверну громадянство. І він мені в дві години повернув громадянство. Просто точно хвилина в хвилину. До такого я в Україні не звик, це класно», – зазначив Саакашвілі.

Він вважає, що указ про громадянство було «справою честі» для Зеленського. Вивчення громадської думки показало, що більшість українців підтримували повернення громадянства, запевняє політик.

«Я думаю, що він орієнтується і на суспільство теж. Крім цього, він обіцяв це зробити. І раз він обіцяв – значить, зробив. Це у нього теж питання честі. Всі обіцяють – і ніхто ніколи не робить», – сказав колишній одеський губернатор.

Саакашвілі отримав українське громадянство у травні 2015 року, а в липні 2017-го втратив його. П’ятий президент України Петро Порошенко видав відповідний указ за даних, які політик приховав при отриманні українського паспорта, зокрема не згадав, що в Грузії проти нього відкрито кримінальні справи.