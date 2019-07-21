Повінь – зміна системи

Menu
Close

Виплата пенсій по-новому: які зміни чекають на українців

21.07.2019

В Україні будуть виплачувати пенсії по-новому. Стало відомо, що команда Зеленського провела «діджиталізацію пенсійної сфери». Відповідний пост з’явився на офіційній сторінці «КомандыЗе» в Instagram.

Команда Зеленського опублікувала список дій, які відтепер пенсіонери можуть робити за допомогою смартфона:

  • призначення пенсії,
  • перерахунок пенсії,
  • надбавки, допомога, доплати і компенсації,
  • відновлення пенсійних виплат,
  • переведення з одного виду пенсії на інший.

При цьому у Зеленського підкреслили, що дана функція може допомогти збирати на дев’ять документів менше.

Раніше в Україні анонсували чергове підвищення пенсій. Наступне підвищення мінімальної пенсії варто очікувати в грудні цього року, а перерахунок всіх виплат відбудеться з 1 березня 2020 року.

Читайте також:   Суд вирішив відпустити на свободу бойовика «ДНР», хвалиться своїми «подвигами» в Донецькому аеропорту та Дебальцеве
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *