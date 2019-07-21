Виплата пенсій по-новому: які зміни чекають на українців

В Україні будуть виплачувати пенсії по-новому. Стало відомо, що команда Зеленського провела «діджиталізацію пенсійної сфери». Відповідний пост з’явився на офіційній сторінці «КомандыЗе» в Instagram.
Команда Зеленського опублікувала список дій, які відтепер пенсіонери можуть робити за допомогою смартфона:
- призначення пенсії,
- перерахунок пенсії,
- надбавки, допомога, доплати і компенсації,
- відновлення пенсійних виплат,
- переведення з одного виду пенсії на інший.
При цьому у Зеленського підкреслили, що дана функція може допомогти збирати на дев’ять документів менше.
Раніше в Україні анонсували чергове підвищення пенсій. Наступне підвищення мінімальної пенсії варто очікувати в грудні цього року, а перерахунок всіх виплат відбудеться з 1 березня 2020 року.
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