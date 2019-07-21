95 квартал принизили Омеляна

Міністерство Інфраструктри, яким керує Володимир Омелян, запропонував будувати в Україні платні дороги і мости.

Цю ідею висміяли в шоу 95 Кварталу «Чисто News».

«В Україні вже давно існують платні дороги, на яких можна розплатитися і пробитим колесом, і погнутим диском і оторавнным глушником. А тепер, крім цього, будуть брати ще і гроші», — уїдливо зауважив ведучий Валерій Жидков.

Ведучий Євген Кошовий продовжив тролити міністра Володимира Омеляна новинами про українських дорогах і розповів, як мешканці кількох багатоповерхових будинків Миколаєва на радощах влаштували бенкет з шампанським для бригади, яка у їхньому дворі відремонтували дорожнє покриття.