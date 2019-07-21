Прикордонники на Буковині перехопили контрабандні цигарки на півмільйона гривень

У Чернівецькій області контрабандисти при спробі втекти від прикордонників загубили близько 11 тисяч пачок контрафактного тютюну. Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Інцидент стався вчора близько 20:00 за майже півтори тисячі метрів від кордону. Молоді люди переносили на спинах контрабандні цигарки марки “Марбл” і “Ашима” і прямували в бік кордону. Позбутися від свого “товару” чоловіки вирішили з появою прикордонників. Вони залишили 16 ящиків цигарок і почали тікати. Не зупинили “горе-бізнесменів” і попереджувальні постріли в повітря.

На даний момент пошук втікачів триває. Попередня вартість цигарок склала 320 000 гривен.