Президент України Зеленський проголосував на виборах в Раду (відео)

Президент України Володимир Зеленський проголосував на дострокових виборах до Верховної Ради.
Глава української держави прибув на виборчу дільницю на Оболоні в Коледжі морського і річкового флоту.
Він приїхав на голосування разом з дружиною Оленою Зеленською.
Примітно, що приблизно в цей же час на іншій виборчій дільниці голосував і його попередник Петро Порошенко.
Раніше свій голос за партії віддала лідер Батьківщини Юлія Тимошенко.
Спікер парламенту Андрій Парубій не зміг проголосувати, тому що забув вдома паспорт.
Нагадаємо, в Україні обирають новий парламент. Виборчі дільниці в країні будуть працювати до 20:00.
Джерело НВ
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