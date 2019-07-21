Президент України Зеленський проголосував на виборах в Раду (відео)

Президент України Володимир Зеленський проголосував на дострокових виборах до Верховної Ради.

Глава української держави прибув на виборчу дільницю на Оболоні в Коледжі морського і річкового флоту.

Він приїхав на голосування разом з дружиною Оленою Зеленською.

Примітно, що приблизно в цей же час на іншій виборчій дільниці голосував і його попередник Петро Порошенко.

Раніше свій голос за партії віддала лідер Батьківщини Юлія Тимошенко.

Спікер парламенту Андрій Парубій не зміг проголосувати, тому що забув вдома паспорт.

Нагадаємо, в Україні обирають новий парламент. Виборчі дільниці в країні будуть працювати до 20:00.

Джерело НВ

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