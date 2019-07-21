Вибори – це не гра, – мешканка Києва посперечалася з Разумковим на ділянці (відео)

Лідер “Слуги народу” Дмитро Разумков проголосував на своїй дільниці з пригодами. Так, під час того, як він вкидав бюлетень в урну, у нього зав’язалася палка суперечка із літньою жінкою повідомляє 24 Канал.

Після голосування між ними зав’язалася суперечка з приводу роботи партії.

Вона підійшла до першого номеру “Слуги народу” і заявила, що політсила підігрує у своїй політиці Росії. На це Разумков відповів жінці, що політична сила підігрує лише інтересам держави.

“Наша політична сила грає виключно на інтерес нашої країни, і не грає, а працює!” – сказав Разумков. На що йому відповіли: “І підіграє Путіну!”

“Вибори – це не гра, це держава, це серйозна робота. Ви не грайтеся, а працюйте на Україну, а не на Росію”, – зазначила киянка.

Ми навіть не підігруємо, а працюємо на благо громадян,– уточнив політик.

Жінка не стрималась і продовжила звинувачувати Разумкова.

“Ви підіграєте Путіну! Особливо – Ви! Ви на тих виборах відіграли дуже важливу роль!” – гукнула жінка Разумкову.

На це політик парирував, що сподівається: цього разу йому теж вдасться відіграти важливу роль.

Політика – це не гра! А ви граєте!– кинула на прощання жінка.