Головна стаття доходів СБУ і поліції в Кривому Розі — «кришування» широкомасштабного розкрадання металу на «Арселоре», — Бутусов

Для контролю екології існують більш м’які і набагато більш ефективні форми впливу, ніж обшуки СБУ.

Таку думку висловив у фейсбуці главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що в п’ятницю, 19 липня, президент зустрічався з інвесторами, щоб залучити в Україну 10 мільярдів доларів.

«А в суботу СБУ, підпорядковане президенту, приходить з обшуками на комбінат «Арселор Міттал», який вже вклав в економіку України понад 10 мільярдів доларів.

Чи є порушення з екології та забруднення на «Арселоре»? Безумовно, так, і дуже великі. Як є вони на всіх меткомбінатах Ахметова і Пінчука, на багатьох теплоелектростанціях. Отруйний дим накриває і і Кривий Ріг, та Маріуполь і Запоріжжя, і Дніпро.

Але чи можна вирішити цю дорогу проблему тільки відкриттям кримінальних справ та обшуками на підприємствах, припинить прямо зараз роботу і шкідливі викиди «Арселор»? Безумовно, ні», — підкреслює журналіст.

На його думку, з бізнесом треба вибудовувати діалог, «який зміцнює довіру до держави».

«Для контролю екології, виписування штрафних санкцій, у нас існують численні структури Мінекології, це більш м’які і набагато більш ефективні форми впливу. Кабінет міністрів повинен приймати рішення по всім порушникам екології, у них є механізми санкцій, і так це працює у світі. Тим більше, що скоро буде новий уряд, та й це, поки ще діє, реагує на критику президента.

Чи можна домовитися з «Арселором» проблеми екології без обшуків? Думаю, з допомогою Мінекології це вирішиться більш ефективно. «Обилетить» і «побудувати» їх намагаються весь час, а працювати по закону — немає. Швидше можна тільки закрити взагалі», — наголошує Юрій Бутусов.

Він також заявляє про те, що правоохоронні органи «кришують» у Кривому Розі: «До речі, посади в криворізькому СБУ коштують дорого, тому що головна стаття доходів СБУ у Кривому Розі — «кришування» спільно з місцевою поліцією широкомасштабного розкрадання металу на «Арселоре».

Ніхто не знає, скільки саме крадуть металу. У індусів на комбінаті ніколи не було нормального менеджменту, приїжджають тимчасові директора-іноземці на пару років, бачать, що багато сфер життя комбінату контролює мафія і не хочуть ризикувати і вступати з ким-то в конфлікт.

Як тільки начальник охорони отримує наказ від нового директора навести порядок, то відразу відбуваються неприємності — хтось з охоронців отримує по голові. В цьому році менеджмент «Арселору» дав наказ встановити на станціях навантаження відеокамери спостереження. На наступний день двох співробітників, які ставили камери, зупинили за містом і сильно побили». За інформацією журналіста, в результаті відеоконтролю всіх робочих майданчиків на «Арселоре» немає досі.

«Було б здорово, якщо б держава почала працювати з бізнесом по-новому. Для цього потрібен постійний глибокий аналіз поточних проблем, щоб вибирати оптимальні рішення і не наступати на граблі. Тому що керувати країною за законом — це непросто», — резюмує Бутусов.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував «ArcelorMittal Кривий Ріг» за невиконання у строки зобов’язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали із-за шкідливих викидів в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.