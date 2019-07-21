Як Юрій Бойко всі ці роки заробляв на війні — Денис Казанський

Якщо у вас є родичі і знайомі, які вважають Медведчука і Бойко щирими борцями за мир — обов’язково покажіть це відео ім.

Сьогодні день тиші, але це не політична агітація. Це констатація факту.

Так що сідайте зручніше, зараз я розповім вам, як Юрій Бойко всі ці роки заробляв на війні і робив вибухівку для української оборонної промисловості, пише сьогодні у ФБ відомий журналіст та громадський активіст Денис Казанський.

Лідери проросійської партії «Опозиційна платформа «За життя» Бойко, Рабинович, Медведчук дуже люблять розповідати, як вони виступають за мир, і критикувати владу України за те, що вони «заробляють на крові». Насправді лідер цієї партії Юрій Бойко, який контролює в Рубіжному хімзавод «Зоря», сам радісно постачав тротил підприємств «Укроборонпрому» для виробництва снарядів і гранат, і заробив на цьому сотні мільйонів гривень.

Рубіжанський казенний хімічний завод «Зоря» — дуже цікаве підприємство. З радянських часів він виробляє вибухівку — амонал, грамоніт, тротил і т. д. В 1990-х роках Бойко працював директором заводу, і з тих пір зберіг над ним контроль.

Оскільки стратегічне підприємство, приватизувати його неможливо. Однак Бойко придумав іншу схему. У 2010 році, коли до влади прийшов Янукович, а сам Бойко став міністром, найбільш рентабельні цеху державного заводу «Зоря» здали в оренду приватній структурі зі схожою назвою — ТОВ НВП «Зоря», яку контролював Бойко.

Таким чином на території хімзаводу Зоря стали фактично працювати два різні підприємства. Одне офіційно називається Рубіжанський казенний хімічний завод «Зоря» і контролюється Укроборонпромом, а інше — приватне ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря» — або НВП «Зоря», яке стало випускати на базі державного заводу практично ту ж продукцію.

Це ТОВ НВП «Зоря» очолив соратник і партнер Юрія Бойка — Олександр Чернецов. Зараз Чернецов балотується по 112 мажоритарному округу в Рубіжному від «Опозиційної платформи «За життя», а Бойко приїжджає й агітує за нього на окрузі.

Таким чином, в Раду від партії Бойко і Медведчука офіційно йде директор заводу, який постачає оборонку вибуховими речовинами військового призначення.

Взагалі вся історія — повна дичину. Починаючи від того, що лідер проросійської політсили фактично захопив державний стратегічний завод, і за 5 років після Майдану ніхто не звернув на це увагу і не вигнав бойківську фірму з «Зорі» навіть під час війни. І закінчуючи тим, що кум Путіна фактично створив спільну партію з чуваком, який робив вибухівку для тієї самої «хунти», з якою Путін 5 років люто боровся і яку проклинали у всіх російських ЗМІ.

Докладно про цю історію я розповів у своєму відеоблозі.

Поділіться цим відео. А якщо у вас є родичі і знайомі, які вважають Медведчука і Бойко щирими борцями за мир — обов’язково покажіть це відео ім.