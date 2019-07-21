Партії «Слуга народу» реально немає — Небоженко

Зеленському потрібно не повторити помилки Порошенко, який за п’ять років свого правління так і не спромігся створити повноцінну партію…
«Команда» Зеленського на парламентських виборах швидко рухається до свого успіху — формування парламентської більшості.
Про це сьогодні ввечері написав у Фейсбуці політолог Віктор Небоженко.
Але чому «команда» Зеленського наполягає і мріє про «монокоалиции»?
Тому, що партії «Слуга народу» реально ще немає!
Є бренди «СН» і Зеленського», є зіц-голова, є формальний суб’єкт виборчої кампанії, а партії ще немає.
Тому не може бути і «однопартійної більшості в новому парламенті.
Швидше за все, партія Зеленського » Слуга народу» буде створюватися зверху, на базі депутатів найбільшої фракції Верховної Ради.
Якщо, звичайно, президент України Зеленський не повторить помилки Порошенко, який за п’ять років свого правління так і не спромігся створити повноцінну партію.
Довелося, на ходу, придумувати нову передвиборну пустушку.