Партії «Слуга народу» реально немає — Небоженко

Зеленському потрібно не повторити помилки Порошенко, який за п’ять років свого правління так і не спромігся створити повноцінну партію…

«Команда» Зеленського на парламентських виборах швидко рухається до свого успіху — формування парламентської більшості.

Про це сьогодні ввечері написав у Фейсбуці політолог Віктор Небоженко.

Але чому «команда» Зеленського наполягає і мріє про «монокоалиции»?

Тому, що партії «Слуга народу» реально ще немає!

Є бренди «СН» і Зеленського», є зіц-голова, є формальний суб’єкт виборчої кампанії, а партії ще немає.

Тому не може бути і «однопартійної більшості в новому парламенті.

Швидше за все, партія Зеленського » Слуга народу» буде створюватися зверху, на базі депутатів найбільшої фракції Верховної Ради.

Якщо, звичайно, президент України Зеленський не повторить помилки Порошенко, який за п’ять років свого правління так і не спромігся створити повноцінну партію.

Довелося, на ходу, придумувати нову передвиборну пустушку.