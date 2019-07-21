Вибори у Верховну Раду на Львівщині: повідомили про перші порушення

Виборчий процес у Львові станом на 10.00 відбувається в рамках чинного виборчого законодавства і міжнародних демократичних стандартів

Про це Depo.Львів повідомили у Львівській облорганізації КВУ.

Практично всі дільниці Львова вчасно провели підготовче засідання і своєчасно розпочали процес голосування. Серед нечисленних правопорушень:

— ОВО № 117 ДВК № 462135 — спостерігача від КВУ дільнична виборча комісія спочатку забороняли проведення відеозйомки засідання, однак після апеляції спостерігача з нормами діючого законодавства дозвіл на відеозйомку було надано;

— ОВО № 117 ДВК № 461866 — дільниця відкрилася вчасно, проте процес підрахунку голосів розпочався з 10-хвилині запізненням у зв’язку з перерахунком бюлетенів;

— ОВО № 117 ДВК № 462089 — виборча дільниця відкрився на 2 хвилини пізніше;

— Бувають поодинокі випадки, коли виборці не знаходять себе у виборчих списках;

— На окремих дільницях фіксуються поодинокі випадки, коли виборці заходять в кабінки по двоє і намагаються проголосувати. Після зауважень членів виборчих комісій і спостерігачів такі спроби припиняються.