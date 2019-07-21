2,33 проміле алкоголю: У Києві п’яний голова виборчкому прийшов на роботу

У Києві поліцейські склали адмінпротокол на голову виборчої комісії, який перебував на робочому місці в стані сп’яніння.

Про це під час брифінгу повідомили в прес-службі МВС України.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що голова дільничної виборчої комісії перебуває у нетверезому стані.

Співробітники патрульної поліції для перевірки інформації провели тест на драгере, який показав результат 2,33 проміле алкоголю.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 179 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) Кодексу України про адміністративні правопорушення.