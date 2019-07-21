В США озвучили очікування від виборів в Україні

Уряд США сподівається на те, що дострокові вибори в Раду пройдуть чесно і демократично. Про це повідомив тимчасовий уповноважений у справах США в Україні Вільям Тейлор, інформує прес-служба американського посольства.

По-перше, він побажав удачі українцям на дострокових виборах до ради 21 липня.

Більш того, він підкреслив, що США сподіваються, що виборчий процес в Україні пройде мирно, вільно і чесно.

«Українці відправляться на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників у ВР — бажаю їм всього найкращого в цій справі. Українська демократія в дії надихає! Сполучені Штати разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів», — йдеться в повідомленні.