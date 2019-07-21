У Києві водій Range Rover зніс стовп: чоловіка госпіталізували

У неділю, 21 липня, у Києві на проспекті Академіка Вернадського відбулося ДТП за участю кросовера Range Rover. Автомобіль зніс стовп і «припаркувався» в найближчих кущах. В результаті аварії постраждала одна людина — водій.

Інцидент стався близько 03:00.

У даний момент поліцейським не вдалося встановити причину ДТП, однак точно відомо, що водій не зумів вписатися в поворот і влетів у стовп. Однак швидкість руху була такою, що Range Rover розвернуло, і він зупинився тільки через десяток метрів в кущах.

В результаті аварії автомобіль отримав серйозні пошкодження — праве переднє крило повністю провалене, лобове скло розбилося. Сам же водій, на щастя, постраждав набагато менше. Його відвезли в лікарню з переломом лівої кисті. За словами поліцейських, вони поки не можуть встановити, що саме стало причиною ДТП, а також не можуть сказати, чи був водій у стані алкогольного сп’яніння.

В даний момент на місці ДТП, крім двох екіпажів поліції, також працювали співробітники електрокомпаніі, які займалися усуненням аварії на лінії електропередач, яка сталася із-за аварії.