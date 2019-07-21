Кандидат у нардепи по 210 округу одіозний Борис Приходько скуповує голоси виборців

На 210 виборчому окрузі зафіксували факт проведення «контрольованих голосувань».

Представники ГО » Прозора політика», які начебто проводять екзит-пол, на виході у виборців питають, за кого голосували і код. Ці данні заносять в планшет.

Таку схему організував один з кандидатів у народні депутати по 210 виборчому округу.

Нацполіція затримує організаторів екзит-полу. Один із штабів-кандидатів звинуватив інтерв’ю юерів громадської організації «Прозора політика» в підкупі виборців. Зокрема, у тому, що під час проведення опитування вони вводять в планшети інформацію про виборців, після чого вони отримують кошти на мобільні телефони.