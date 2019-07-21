На Хмельниччині легковик злетів у кювет: постраждали росіянки

На Хмельниччині водій легковика не впорався з керуванням, і автомобіль злетів у кювет. Постраждали дві жінки, повідомили в прес-службі поліції регіону.

Аварія сталася вчора, 19 липня, на трасі “Городок – Гусятин” в селі Івахнівці. За попередньою інформацією, за кермом Nissan Almera перебувала 37-річна водій. В результаті ДТП водій і її 35-річна пасажирка отримали травми. Жінок госпіталізували в травматологічне відділення Чемеровецької центральної районної лікарні.

“Зараз за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – розповіли в поліції і відзначили, що слідчі з’ясовують усі обставини аварії.