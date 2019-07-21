Соратників нардепа Сергія Шахова спіймали на підкупі виборців

До селища Воронове (місто Сєвєродонецьк, 106 виборчий округ) при підкупі виборців були викликані співробітники Головного управління поліції Луганської області.

Жителі селища Воронове масово роздавали своїм односельцям по 100 гривень, переконуючи виборців проголосувати за Юрія Фурмана, члена так званої «команди Шахова».



Як повідомлялося раніше, в Лисичанську, 107 округ, викрито мережу підкупу виборців на користь кандидата, що представляє так званої «команди Шахова».



Подібну схему підкупу тисяч виборців розкрили в Рубіжному — в мережі з’явилися списки з зазначенням персональних даних людей, які за грошову винагороду готові віддати свій голос за одного з кандидатів у народні депутати по 112 виборчому округу.



В Сєвєродонецьку, по 106 округу (Сєвєродонецьк), Юрій Фурман від «команди Шахова» масово раздаетжителям регіону в обмін на паспортні так звані соціальні карти, з обіцянкою виплатити за них грошову винагороду.