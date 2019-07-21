На Дарницькій ТЕЦ сталася пожежа

У Києві В суботу, 20 липня, сталася пожежа на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка знаходиться на вулиці Гната Хоткевича. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 21:50. На місце події пожежно-рятувальні підрозділи прибули негайно і вже в 22:08 пожежа була локалізована. В 22:26 вогонь вдалося повністю ліквідувати.

«На території ТЕЦ на вул. Гната Хоцкевича, сталося коротке замикання електропроводів з послідуючим горінням силового агрегату, який знаходиться на спеціалізованому козловому крані», — пояснили в ДСНС причину виникнення пожежі.

На місці події працювало 5 машин спецтехніки та 23 рятувальники. Постраждалих в результаті пожежі немає.