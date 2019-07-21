Разумков самотній, без своєї команди, йому буде нелегко керувати фракцією в парламенті, — ЗМІ

Дмитро Разумков — дуже самотній лідер партії, у нього немає особистої команди ні в партійному центрі, ні на місцях. Про це розповідає джерело в «Слуги народу».

Микита Потураєв і Денис Семенов, хоч і працювали з Сергієм Тігіпком, не його команда. Це рішення Богдана і Коломойського.

Від Разумкова в партійному списку тільки двоє його партнерів по Ukrainian Politconsulting Group — Неллі Яковлєва №113 і Василь Мокан №103. Ще він взяв апарат свою знайому по Кіровограду (Кропивницькому) Катерину Заботкину. Навіть для брата Мокана місця не знайшлося.

У Кропивницького, де Разумков повинен був би всіх знати, склалася цікава ситуація. Місцеву організацію «Слуги народу» очолює і балотується по округу №99 господар місцевого медіа-ресурсу Олександр Дануца, помічник депутат від БПП Костянтина Ярича, який йде по цьому ж округу.

Наше джерело каже, що Разумков занадто інтелігентний, щоб працювати ліктями на розподілі місць. До того ж йому просто не було кого заводити в список. В силу характеру він не зберігає відносини з колишніми роботодавцями, тому у нього немає тісних зв’язків ні з другом його батька Сергієм Тігіпко, в якого він був особистим помічником до того, як почав працювати на партію, ні з Валерієм Хорошковським, ні з Ігорем Мазепою. У нього немає і актуальних контактів з колишнім губернатором Кіровоградської області Андрієм Ніколаєнко (працював в 2013-2014 рр..), нині №19 у списку «Батьківщини». Хоча знайомий Яковлевої та Мокана політолог Владислав Дзивидзинский (що розраховував потрапити в Зе-штаб) каже, що Разумков міг би стати комунікатором з Тимошенко через Ніколаєнко. Разумков це заперечує, тому що ментально тяжіє до колишнім регіоналам. Кажуть, він хотів залучити до обслуговування кампанії Зеленського однокурсників Мокана Олександру Решмедилову і Олексія Якубіна, але це визнали недоречним з огляду на їх позиціонування в медіа-просторі.

У 2016 році Дмитро через профассоциации контактував з російським політологом з «Єдиної Росії» Костянтином Малишевим, який зараз «засланий» в Барнаул.

В останні роки, після закінчення роботи з Ніколаєнко і з Тігіпком, Разумков був у вільному плаванні, відчуваючи певний дефіцит замовників. Мокан привернув мера Василькова Сергія Сабова. Але той вилетів з гри і зараз підтримує Порошенко.

В даний час глава «Слуги народу» цілком зайнятий партійним будівництвом і добровільно поступився кадрові питання групі Сергія Гусовського-Олексія Гончарука, яка , як ми писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/177) завела максимальна кількість своїх людей у список і зараз підбирає кандидатури у виконавчу владу.

Джерело зазначає, що Разумков збирався вирішити питання призначення когось із своїх знайомих губернатором Кіровоградщини. Але цього не сталося. Тому керувати парламентською фракцією в парламенті, якщо він не зуміє відмовитися, Дмитру Разумкову буде дуже важко.