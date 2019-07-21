Лікарі розкрили секрети схуднення для кожного типу жіночої фігури

Відомо, що жіночі фігури мають різну форму, і відповідно називаються яблуком, грушею і пісочним годинником. Лікарі-дієтологи розкрили секрети схуднення для кожного типу, щоб позбутися від жиру на боках, стегнах і животі.

Стегна – головний недолік у “груші”. Надмірна вага може стати причиною проблем з венами. Жінкам з такою фігурою слід відмовитися від жирної їжі. До раціону додатково додати боби і різноманітні крупи.

З жиром на животі часто веде боротьбу жіноча стать, що володіє фігурою “яблуко”. Зайві кілограми для цього типу небезпечні такими захворюваннями, як онкологія і діабет. Щоб скинути зайву вагу, слід знизити кількість продуктів, що містять вуглеводи, таких, як випічка. Чорний шоколад і сухофрукти стануть прекрасною заміною солодкого, а в приготуванні основних страв рекомендується використовувати джерела протеїнів, наприклад, курку і індичку.

Самими “щасливими” вважаються власниці фігури “пісочний годинник”, так як в цьому випадку розподіл жиру відбувається рівномірно по всьому тілу. Однак правильного харчування все одно слід дотримуватися для збереження молодості і здоров’я. Такому типу медики радять зовсім відмовитися або обмежити цукор, сіль і кофеїн в повсякденному раціоні.