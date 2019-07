В животі тихоходки знайшли її власні щелепи

Тихоходки давно відомі в науковому середовищі і привертають увагу вчених своєю витривалістю і здатністю швидко оживати навіть після декількох років анабіозу. Вони можуть жити майже два роки при температурі рідкого азоту і цілу годину в киплячій воді.

Досліджуючи одну з тихоходок під мікроскопом, іспанська біолог Рафаель Мартін-Ледо виявив у неї в животі дивні блискучі кристали. Однак ще не відомо, що це за матеріал. Вчений планує провести повне дослідження, але поки у нього є лише кілька припущень про те, що це може бути.

Guess what i’ve got in my tummy? #Waterbear collected in a moss on the banks of the river Saja. #Tardigrades from Cantabria.

Rafael’s answer: aragonite crystals pic.twitter.com/iSZoixQf5F

— Rafael Marine Microfauna (@rmartinledo) 14 липня 2019 р.

За словами біолога, ці речовини можуть бути кристалами мінералу арагоніту, з якого складаються ротові органи тихоходок. Вони являють собою пару гострих «стилетів», якими ці тварини проколюють оболонки клітин водоростей і найпростіших організмів. Тихоходки в своєму життєвому циклі проходять через етап линьки, при якому скидають старі органи, в тому числі ротові.

Мартін-Ледо припускає, що після однієї з линьок тварина випадково проковтнула власні щелепи. На припущення про те, що ця тихоходка могла з’їсти свого родича, вчений відповідає, що ці організми не схильні до канібалізму і вживають їжу, висмоктуючи з неї поживні речовини.

Однак інший молекулярний біолог — Кадзухару Аракава з Університету Кейо — скептично ставиться до такого припущення. Він каже, що апарат тихоходок не призначений для вживання арагоніту і хітину, а щелепи при линянні викидаються назовні і ніяк не всередину. За його словами, якщо це речовина дійсно є арагонітом, то воно могло потрапити всередину тваринного тільки з водоростей, які воно з’їло.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені висунули нову версію зародження життя на Землі.

За матеріалами Naked-science

