Управління держохорони розробляло план щодо примусового повернення Януковича

Після втечі колишнього президента України Віктора Януковича розроблялася спецоперація з його примусового повернення. З’ясувати, де Янукович, і доставити його в Україну повинні були співробітники Управління державної охорони.

Про це розповів Владислав Кошмяков — полковник, ветеран військової служби, кавалер двох орденів «За мужність» I і II ступеня, екс-керівник підрозділів спеціального призначення «Булат» і «Грім» Управління державної охорони України.

«Створювалася легенда для групи офіцерів. Певна логіка у цьому була: наші співробітники в силу служби добре знали цього чоловіка, його звички, спосіб життя, звички, особливості життєдіяльності. Було розроблено ряд заходів по доставці Януковича на територію України і притягнення до кримінальної відповідальності», — пояснив Кошмяков.

За його словами, виконавцям спецоперації обіцяли звання Героя України — якщо все пройде успішно. Однак операція вимагала фінансових витрат і певних правових підстав. «Як я розумію, в це все і вперлося», — уточнив полковник.

Він також підтвердив інформацію про те, що в близькому колі охорони Петра Порошенка збереглися дісталися йому у спадок десятки особистих охоронців Віктора Януковича.

«Ряд офіцерів і колишній замначуправления опинилися на території суміжної держави. Згодом багато хто, хто був пов’язаний з попереднім верховним головнокомандувачем, залишилися на службі. Однак це неоднозначне питання. Звичайно, в Ізраїлі або Туреччини, інших державах з розвиненими спецслужбами ці люди повинні були б бути замінені стовідсотково. Але в наших реаліях це складно для виконання. З іншого боку, от взяти і просто викинути людей, які виконували свої службові обов’язки, — теж не безспірне рішення, хоча і однозначне з позиції особи, що охороняється, тим більше, в особливий період», — зазначив Кошмяков.