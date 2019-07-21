Зеленський: Ні з ким із старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліцію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не бачить коаліцію ні з ким із старої влади. Про це він повідомив журналісту «112 Україна» після голосування наизбирательном ділянці.

«Я не хочу міняти своє рішення і буду наполягати з моїми колегами по партії, до якої я добре ставлюся, я хотів би мати те ж саме рішення, щоб це були тільки нові обличчя. Ні з ким із старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліцію», — сказав Зеленський.

Президент додав, що поки не відомо, які партії пройдуть у парламент. Тому вирішувати будуть після результатів виборів.