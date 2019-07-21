Бала нагадав про важливі події минулого тижня

Директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала звертає увагу на декілька важливих на його думку подій минулого тижня, які сталися у світі. Це такі події, як ядерна угода х Іраном, Урсули фон дер Ляйєн на посаду президента Європейської комісії, рішення США про призупинення участі Туреччини у програмі випуску винищувачів п’ятого покоління F-35 і інші не менш важливі події. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога.

Віталій Бала у своєму дописі наголошує, що це події у світі минулого тижня про які варто нагадати:

«1. Ядерна угода з Іраном

14 липня Франція, Німеччина, Велика Британія, намагаючись зберегти угоду з Іраном, оприлюднили спільну заяву, у якій закликали іранське керівництво дотримуватись умов угоди. Президент Ірану Хасан Роугані увечері заявив, що готовий до переговорів з США при умові зняття санкцій, але державний секретар США Майк Помпео відкинув таку пропозицію. Однак міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що збереження ядерної угоди буде можливим при умові забезпечення європейцями можливості ведення Іраном вільної торгівлі.

Європа

16 липня Європарламент проголосував за призначення Урсули фон дер Ляйєн на посаду президента Європейської комісії. Вона буде першою жінкою на цій посаді і 1 листопада замінить чинного президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.

США

17 липня США прийняли рішення про призупинення участі Туреччини у програмі випуску винищувачів п’ятого покоління F-35 через угоду про закупівлю російських систем протиракетної оборони С-400. Всі турецькі представники, які задіяні у програмі F-35 повинні покинути територію США. А вже 18 липня Росія заявила про готовність поставити Туреччині винищувачі С-35.

Демократична Республіка Конго

17 липня Всесвітня організація здоров’я визнала спалах вірусу еболи у Демократичній Республіці Конго надавши йому міжнародного статусу та оголосила про попередження оскільки вірус може поширитися у сусідні країни

Нідерланди

У середу, 17 липня, Нідерланди відзначали п’яту річницю катастрофи літака MH17, який вилетів з Амстердама і був збитий над територією України.

Франція

18 липня у Страсбурзі Європарламент прийняв резолюцію щодо Росії. Резолюція підтверджує невизнання анексії Криму, засуджує акт агресії проти України здійснений 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки і закликає Росію негайно звільнити всіх політичних в’язнів і 24-х моряків.

Перська затока

Президент США Дональд Трамп оголосив у четвер (18 липня), що Сполучені Штати збили іранський безпілотник, який був небезпечно близький до американського корабля, після ігнорування численних попереджень. Хоча Іран одразу ж заявив, що нічого не знає про збитий їхній безпілотник і припустив, що можливо помилково був збитий американський безпілотник. А вже на наступний день Іран захопив танкер під британським прапором в Ормузькій протоці, що з’єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Нове напруження повинно допомогти Вашингтону у своєму проекті створення міжнародної коаліції для супроводу торгових суден у Перській затоці. Крім того, США прийняли рішення відправити 500 військових у Саудівську Аравію.

Пуерто-Ріко

З суботи, 13 липня, тисячі демонстрантів щодня виходять на вулиці, щоб вимагати відставки губернатора Рікардо Росселло. Очолювані такими виконавцями, як співак Ріккі Мартін або репер Рене Перес, протестуючі скандують “Ріккі, ренунсія! (“Рікардо, відставка!”). Причиною протестів став 889-сторінковий документ, що розповсюджується Центром журналістських розслідувань (CPI), що містить всі приватні обміни, через програму Telegram Роселло з членами від його уряду. Вони обмінювалися секситськими, гомофобними і жінконенависними образами на адресу пуерториканських і американських політиків жінок і чоловіків. Сам губернатор відкрито насміхається над трупами, залишеними ураганом Марія, який спустошив острів у 2017 році.

Франція

Під час телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Румунії Клаусом Йохансом 19 липня, Макрон заявив, що Франція вирішила відкликати свого представника і підтримати кандидатуру Лаури Коруци Ковеші, екс-генпрокурора Румунії, екс-керівника Національного антикорупційного Директорату(антикорупційний прокурор), на посаду головного прокурора Євросоюзу. Претендентами на цю посади були представники Франції, Німеччини та Румунії, а французький представник вважався головним претендентом.

Висадка людини на Місяць

20 липня 1969 року, 50 років тому, на поверхню Місяця вперше вступила нога людини. Це був американський астронавт Ніл Армстронг».

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