У Кривому Розі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дитина

Сьогодні, 21-го липня, в місті Кривий Ріг з відкритого вікна багатоповерхівки випала дворічна дитина.

Сьогодні близько 9:10 у Кривому Розі на Європейському бульварі з відкритого вікна будинку №3 випала дворічна дитина. У цей момент повз будинку проходила жінка. Вона й викликала на місце пригоди співробітників швидкої допомоги. Відомо, що в результаті падіння малюк отримав серйозні травми голови. Потерпілого негайно госпіталізували в міську лікарню №8. На даний момент дитина знаходиться у реанімаційному відділенні.

Також відомо, що під час інциденту у квартирі знаходився ще одна дитина. Про те, що трапилося вже повідомили батькам. Всі причини і обставини події встановлюватимуть правоохоронці.