Парубій розповів, коли розпочне роботу нова Рада

На підрахунок голосів є два тижню, після – невідкладно головою ВР буде скликана робоча група. Для запуску нової Верховної Ради необхідно створити три робочі комісії.

Про це після голосування розповів голова парламенту Андрій Парубій.

“Я, як голова ВР, маю скликати першу робочу групу. Скличу її невідкладно після того, як будуть опубліковані дані стосовно виборів і по пропорційній системі, і по мажоритарній. Має бути створен три робочі групи: з формування комітетів, за розсадці в залі й по забезпеченню депутатів”, – розповів Парубій. За його словами, орієнтовна дата для першого засідання нової Ради – кінець серпня, початок вересня.

“Орієнтовна дата, коли робоча група зможе прийняти рішення проводить перше засідання, – зазначив Парубій, додавши, – невідкладно організую, щоб перше засідання відбулося чимшвидше”.