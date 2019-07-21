Кандидат Сухов підкуповує членів комісії: відкрито кримінальне провадження

В офісі кандидата в народні депутати Олександра Сухова, який балотується у 107 окрузі в Лисичанську, зафіксували масштабний підкуп членів дільничних виборчий комісій. Мета – фальсифікувати результати виборів в окрузі. Про це повідомляє джерело у правоохоронних органах.

«Представники штабу кандидата в народні депутати Сухова проводили підкуп членів дільничних комісій, з метою здійснення певних дій у день волевиявлення. Це б дозволив кандидату протиправно набрати додаткові голоси», – йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 ККУ. Триває слідство.

Як повідомляв «СтопКор» раніше, журналісти вже фіксували підкуп виборців кандидатом Суховим. Причому ціна за голос була невисока – 5 кілограмів цукру. Після цього ініціативна група вирішила приділити особливо пильну увагу цьому округу.

Нагадаємо, що в рамках громадської ініціативи «Стоп політичній корупції» команда правозахисників, журналістів та регіональних активістів займається моніторингом і висвітленням фактів порушень виборчого законодавства по всій Україні.