«Ми вас попередили»: командування ООС виступило з офіційною заявою терміновим

Сьогодні, двадцять першого липня командування Операції об’єднаних сил виступило з офіційною заявою у зв’язку зі стартом чергового режиму перемир’я. На своїй сторінці у «Фейсбук» штаб ООС опублікував застережливий терористів «ЛДНР» пост.

Зокрема, командування ООС підтвердило намір українських військових дотримуватися договору про перемир’я на Донбасі. Але при цьому ж ВСУ попередили російських військових, що домовленості передбачають «взаємне припинення вогню з будь-якого озброєння». Іншими словами, в ООС заявили, що вони не збираються ставати мішенню для ворога. У повідомленні йдеться: «Підкреслюємо, що ООС будуть адекватно відповідати на ворожі обстріли у разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню і здійснення ними збройних провокацій і обстрілу наших позицій або населених пунктів».

Крім іншого командування ООС нагадало, що згідно з законом України, вона зобов’язана забезпечити збереження життя і здоров’я військових і цивільних, а також не допустити втрати території».