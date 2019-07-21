Оновлені дані щодо явки виборців на виборах

Станом на 13:00, за даними Міністерства внутрішніх справ України, вже проголосували близько 20% українців.
Про це заявив голова координаційної штабу МВС Іван Стойко на брифінгу в Києві
«Близько 20% на 13:00 здійснили бажання прийти на виборчі дільниці», — сказав він.
«Тобто це відсоток людей, які проголосували вже», — пояснив Іван Стойко.
Він додав, що на цю ж годину вже надійшло 838 заяв та повідомлень про порушення на виборах.
За його словами, найбільше в Донецькій області -128, а менше в Києві — 59.
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