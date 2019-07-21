Оновлені дані щодо явки виборців на виборах

Станом на 13:00, за даними Міністерства внутрішніх справ України, вже проголосували близько 20% українців.

Про це заявив голова координаційної штабу МВС Іван Стойко на брифінгу в Києві

«Близько 20% на 13:00 здійснили бажання прийти на виборчі дільниці», — сказав він.

«Тобто це відсоток людей, які проголосували вже», — пояснив Іван Стойко.

Він додав, що на цю ж годину вже надійшло 838 заяв та повідомлень про порушення на виборах.

За його словами, найбільше в Донецькій області -128, а менше в Києві — 59.