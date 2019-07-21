Намагався втекти до Росії: львівські копи затримали жорстокого вбивцю

Правоохоронці затримали зловмисника, причетного до вбивства жінки в Сокальському районі Львівської області.

“13 червня до Червоноградського відділу поліції з заявою про зникнення своєї 51-річної дочки звернулася мешканка міста Соснівка. Зі слів заявниці, жінка, працівниця одного з підприємств у Червонограді, не повернулася додому після нічної зміни. Жінку оголосили в розшук і відкрили за даним фактом кримінальне виробництво”, – повідомляють у поліції.

До пошуків зниклої, крім поліцейських, були залучені також військовослужбовці Нацгвардії, громадські активісти та небайдужі мешканці району. 16 липня її тіло з тілесними ушкодженнями, прикрите сосновим лапником, було виявлено в лісосмузі біля села Волсвин, Сокальського району.

“Оперативники карного розшуку встановили особу зловмисника, причетного до вбивства жінки. Ним виявився 26-річний житель Сокальського району. Він був затриманий під час спроби перетину державного кордону України з Російською Федерацією. Ювелірні вироби, зняті з тіла загиблої жінки, вилучені”, – додають у поліції.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, суд обрав для нього запобіжний захід – утримання під вартою. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.