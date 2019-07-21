Рибалка вимагає припинити фальсифікації на107 окрузі (відео)

Народний депутат у ВР восьмого скликання Сергій Рибалка звернувся до Зеленського та Авакова з вимогою припинити фальсифікації виборчого процесу у 107 окрузі та забезпечити вільне волевиявлення громадян. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Рибалки у соцмережі фейсбук.

Народний депутат пише: «В прямому ефірі телеканалу “Наш” звернувся до Президента України Володимира Зеленського та Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою припинити фальсифікації виборчого процесу у 107 окрузі та забезпечити вільне волевиявлення громадян.

До мене звернувся один з кандидатів з тим, що до окружної виборчої комісії подали кандидатів на члени дільничних комісій з його сфальшованим підписом. Натоміть справжнє подання було відхилено без будь-яких законних підстав.

Тут є три клони-кандидати з прізвищем Рибалка, звозилися тітушки, щоб зривати масові заходи та спробувати блокувати роботу моєї команди. І головне, в окружній виборчій комісії відбуваються дивні речі! Це явна підготовка до масштабних фальсифікацій чи зриву виборчого процесу!

Наша команда спільно зі спостерігачами, журналістами слідкуватиме за ходом виборів та підрахунком голосів. Ми зробимо все, щоб не дати їм вкрасти голоси людей! Ми – за чесні вибори!»

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Нагадаємо, що заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомляє, що внаслідок повідомлень, пов’язаних з незаконною агітацією та перешкоджанням здійсненню виборчого права, слідчими підрозділами розпочато 10 кримінальних проваджень.

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