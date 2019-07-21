Український плавець вперше в історії зайняв третє місце у запливі через Босфор

Український плавець Артур Артманов посів третє місце в щорічному трансконтинентальному запливі через Босфор, який відбувся в Туреччині в неділю, 21 липня. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Facebook.

«Друзі, я 3-й в абсолюті на Босфор 2019! 1-й у своїй віковій категорії!Історія переписана, це найвища позиція українців за всю історію цього запливу!

Я щасливий. Спасибі всім, це для вас!», — пише Артманов.

Зазначимо, що переможцем 31-го щорічного запливу через протоку Босфор (Samsung Bosphorus Cross), організованим Національним олімпійським комітетом Туреччини, став турецький плавець Меликшах Дуген. Він подолав дистанцію за 48 хвилин 28 секунд.

Другим прийшов турків Ефе Эрдуран (48 хвилин і 32 секунди). Серед жінок трійку призерів увійшли представниці Туреччини: Ылгын Челік (47 хвилин і 19 секунд), Хілал Зейнеп Сарач (47 хвилин і 26 секунд) і Шира Нур Ероглу (50 хвилин і 9 секунд).

Всього в запливі взяли участь 2 тис. 400 осіб з 59 країн світу. Спортсмени пропливли 6,5 кілометрову дистанцію у супроводі катерів з рятувальниками та медиками.