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На «ЗІК» вирішили не скромничати, відкрито назвавши свій виборчий марафон «Війна чи мир»

21.07.2019

Власники телеканалів у день виборів вирішили на повну вичавити зі своїх медіа-ресурсів, щоб підняти рейтинги своїх політпроектів, адже, власне, заради цього канали і доводиться утримувати, витрачаючи на це суми з круглими нулями.

Так на каналі «ЗІК» вирішили не морочитися, а відкрито назвали свій виборчий марафон «Війна чи мир», тонко натякаючи, яка з партій може принести мир, а яка війну з Росією.

Підігрівають тему замовні пропечені політичні експерти, які коментуючи вибори в потрібному напрямку, натякаючи, за кого треба проголосувати, щоб цей хтось домовився з російським президентом про припинення військових дій.

На телеканалі «Прямий» вирішили не бути оригінальними і відповісти тією ж монетою, назвавши свій марафон «Стоп реванш!». Залишилося тепер тільки дочекатися, що на «плюсах» вийде марафон, який буде називатися «Ідіть в сраку» чи толерантно «Зробимо їх ще раз?».

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