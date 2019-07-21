Зеленський прокоментував загибель двох українських військових на Донбасі

У районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі буде збережено режим перемир’я, незважаючи на те, що жертвами підриву міни під населеним пунктом Щастя стали двоє наших захисників і ще стільки ж отримали поранення.

Як пише replyua.net про це в день ПП заявив гарант Конституції Володимир Зеленський, якому вже повідомили про трагедію. «Це не був постріл. Це була міна. Молю Бога, щоб ситуація була хоч трохи стабільною», – сказав він, додавши, що за фактом події проводиться вже термінове розслідування.

У свою чергу, полковник українських Збройних сил Дмитро Гуцуляк підтвердив, що з початку сьогоднішнього дня Донбасі не було зафіксовано порушення режиму тиші».

«З початку цієї доби, 21 липня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Захисники України неухильно дотримуються режиму тиші», – заявив він.