В Антарктиді українські полярники вже проголосували

Полярники голосували тільки за партійними списками, оскільки “Академік Вернадський” не прикріплений до жодного мажоритарного округу. Про це повідомляє ZN.UA.

Українці в Антарктиді проголосували на позачергових виборах у Верховну Раду. Як повідомляє “Національний антарктичний науковий центр”, волевиявлення на виборчій спецдільниці — станції “Академік Вернадський” почалося о 8:00 за місцевим часом (14.00 за київським) і тривало 30 хвилин.

“Полярники голосували тільки за загальнонаціональними списками партій; спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів”, — йдеться в повідомленні.

Голосування також завершилося в Австралії. Вибори в парламент завершаться після закриття останньої ділянки в Сан-Франциско. Голосування там триватиме до 6 ранку за Києвом 22 липня.

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