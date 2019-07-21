«Ти вже 5 років тому обіцяв, що зупинеш війну»: Порошенка засоромили українці за його фото з виборчої дільниці

П’ятий президент України Петро Порошенко в мережі заявив українців, що вже відвідав виборчу дільницю, та віддав свій голос за майбутнє країни.

Зазначимо, лідер «Європейської солідарності» заявив, що сьогодні проголосував за майбутнє України в європейській родині. Порошенко написавши, що зараз дуже важливо «зберегти тієї напрямок, який був завдань останніми 5 роками, зберегти будівництво держави і дати відсіч російському реваншу».

«Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україну, яка рухається вперед, у батьківщину європейських народів, бо лише ці два потужних союзи – ЄС та НАТО є гарантами миру, безпеки, добробуту для кожного українського громадянина. Сьогодні надзвичайно важливо зберегти тієї напрямок, який був завдань останніми 5 роками, зберегти будівництво держави і дати відсіч російському реваншу, не дозволити їм зупинити і розвернути нашу фантастичну державу. Я проголосував за унікальну команду, яка здатна зупинити російський реванш і здатна рухати країну вперед. За команду, яка має силу, волю, патріотизм, досвід, рішучість. За команду, яка протягом всієї кампанії була об’єднання об’єктом атак з боку російської п’ятдесят п’ятої колони і країни агресора. Наш парламентський спецназ захистить Україну. Україна переможе!», — написавши Петро Олексійович.

Водночас українці гнівно відреагували у коментарях, нагадавши Порошенку, що у нього було цілих п’ять років змінити країну, однак він цього так і не зумів зробити. «Ти вже 5 років тому обіцяв, що зупинеш війну», «Не смійте за нього голосувати», «Не ганьбіться, Петре», «5 років до цього, зупиняли, вже досить», — пишуть українці.

