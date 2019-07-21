Штаб «Голоси» відмовив в акредитації телеканалам Медведчука і Мураєва

Керівництво політичної партії «Голосу» не дало дозволу на роботу в своєму прес-центрі представникам телевізійних каналів, близьких до кума Путіна Віктора Медведчука, а також каналу Євгена Мураєва

Про це передає Еспресо.TV .

Мова йде про канали 112, ZIK, NewsOne і «Наш».

Як зазначив керівник прес-служби партії «Голос» Ярема Дух, їх політсила не має справ з тими, хто займається «відвертою антиукраїнською діяльністю».

Крім того, під час сьогоднішнього брифінгу на одній з виборчих дільниць міста Києва Вакарчук особисто підтвердив дану інформацію і пояснив це рішення очолюваної ним політсили.

«Ми не співпрацюємо з телеканалами, які належать людям, які працюють проти України», — підкреслив голова «Голосу».