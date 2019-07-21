В Слузі народу придумали, що робити з телеканалами Медведчука

Політтехнолог штабу Микита Потураєв уточнив, що це поки тільки ідея на стадії деталізації

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Партія Слуга народу має намір запропонувати заборонити людям, що мають бізнес в Росії, володіти українськими телеканалами. Про це повідомив кандидат у нардепи і гендиректор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко.

«Ми обговорювали одную ідею, щоб на законодавчому рівні закріпити, що люди, які мають бізнес з країною-агресором, або їх партнери навряд чи могли б володіти загальнонаціональними засобами масової інформації», — сказав він в ході дискуссионой панелі в штабі партії.

Політтехнолог штабу Микита Потураєв уточнив LIGA.net, що це поки тільки ідея, яка знаходиться на стадії деталізації.

«Треба прописати все так, щоб воно не зруйнувався з-за одного судового позову», — пояснив він

Також у партії пам’ятають про те, що фактично телеканали 112 Україна, Newsone і Zik належать не Медведчуку, а його бізнес-партнеру Тарасу Козаку, який, наскільки відомо, не має бізнесу в РФ.

«Ми про це знаємо і тому детально думаємо, як впоратися з цим», — додав Потураєв.