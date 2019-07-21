«Самопоміч» вимагає розпуску ОВК з-за порушень на окрузі, де балотується Кононенко

Політична сила «Самопоміч» вимагає розпустити окружну виборчу комісію із-за підготовки фальсифікацій на 94 окрузі в Обухівському і Васильківському районах Київщини. Про це повідомляє прес-служба партії.

Зазначається, ЦВК була подана скарга з вимогою розпустити ОВК і оновити її складу, щоб забезпечити справедливий підрахунок голосів.

Віце-спікер Верховної Ради і член партії Оксана Сыроид заявила, що невідомі особи від імені «Самопомочи» подали до ОВК 94 округу непідписані без необхідних печаток документи з проханням замінити всіх членів дільничної виборчої комісії від політсили.

За словами Сыроид, ОВК фактично зробила таку заміну за сфальсифікованими уявленням. У зв’язку з цим на всіх дільничних виборчих комісіях у 94 окрузі працюють люди, які не мають відношення до «Самопомочи».

Віце-спікер додала, що на 94 виборчому округу балотується кандидат у депутати від БПП і соратник п’ятого президента Ігор Кононенко.

«Тому цей округ є одним з тих, на якому якраз очікували масових порушень і фальсифікацій. І ось зараз, ще не дійшли до результатів голосування, а ми вже бачимо фальсифікації з складом дільничних виборчих комісій», — сказала Сыроид.

У «Самопомочи» запевнили, що представники партії передали інформацію про порушення іноземним спостерігачам і подали відповідну заяву в поліцію.

Начальник ГУ Нацполиции Київської області Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в окрузі №94 (ст. 157 КК України).

Між тим, народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що глава ОВК 94 округу Світлана Циганій зникла після того, як «Самопоміч» звернулася до правоохоронців із-за підміни членів ДВК на людей Кононенко.

За його словами, вона викликала собі швидку допомогу і вночі її госпіталізували з підозрою на гіпертонічний криз в лікарні міста Українка.

«Вранці палата Циганій виявилася порожньою і лікарі не можуть її знайти. Головна версія: втекла від неминучого арешту! Всім кому стане відомо місце перебування Світлани Циганій прохання повідомити мені чи в Нацполицию!», — написав Мосійчук в Facebook.